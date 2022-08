Vecinos de Río Chico demandan obras

Unos 200 vecinos se instalaron a la altura de la Colonia Uno. Quemaron cubiertas, atravesaron ramas de árboles y solo permitieron el paso de ambulancias y vehículos de particulares con enfermos. La protesta se extendió hasta alrededor de las 13. Hoy se repetirá si desde la provincia no reciben una respuesta concreta a sus demandas, según Guna. Confirmó que en el río hay una máquina de la municipalidad de Aguilares que trabaja la margen norte. Pero la labor que ejecuta “es lenta e insuficiente”. “Aguilares trabaja para proteger solo a los pobladores del barrio Santa Rosa que también se inundaron en marzo pasado. Ahora nosotros quedamos más expuestos porque las aguas tomarán para el lado nuestro, que es el sur”, advirtió por su parte María Carreño. “Las defensas están destruidas y el lecho no ha sido dragado desde hace varios años. Aquí estamos totalmente desguarnecidos. Si no se hacen trabajos serios, nuestros dramas van a repetirse todos los años” advirtió la mujer.