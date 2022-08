Rubinstein rechazó una devaluación y suben las asignaciones

En el convulsionado mundo de la política argentina no es sorpresa que se mezclen distintos intereses ligados a la economía diaria y versiones como si fueran verdades. Por eso, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, salió a desmentir los rumores que daban por hecho una suba del 50% en el dólar oficial para el jueves. “Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”, señaló el funcionario en un audio difundido entre distintos colegas del funcionario el domingo pasado.