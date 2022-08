La Justicia ordenó a Larreta que cese el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner

La Ciudad adelantó que apelará el fallo y que no lo acatará. “La policía estará allí por tiempo determinado”, dijo el jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel a TN.

“Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor. Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo”, anticipó Miguel, y siguió: “Aun así, ya tomamos la decisión de que la policía va a permanecer por tiempo indeterminado, por el tiempo que sea necesario para poder garantizar el barrio la tranquilidad y convivencia. Van a permanecer allí tanto los agentes de tránsito, la agencia gubernamental de control, espacio público.