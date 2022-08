Lichtmajer: ”Hay otro Alberdi por descubrir: el nacional, popular y federal”

“Es Alberdi en la historia argentina, el pensador que con más firmeza y quizás arriesgando su vida, más ha defendido al interior. Era un pensador federal, nacional y popular. Decía: ‘si no hay federalismo no hay Nación y si no se respetan los derechos de las provincias no hay federalismo’. Defendía el derecho, sobre todo, a una equitativa distribución de la riqueza”, explica el titular de la cartera educativa.