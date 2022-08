Cartas de lectores II: Sistema jubilatorio

“El Sistema Jubilatorio le está ganando a la inflación”, publica LA GACETA el 26/08, dicho por el Presidente. Como jubilado, atento a los aumentos que hubo con la nueva fórmula y según mis datos (S.E. u O.) en el año 21 recibí 44,68% (no 52,7% ) y en lo que va del año, recibí 42,78% (no 49,2%). Los porcentajes recibidos son aumentos remunerativos, ya que los llamados Bonos no son remunerativos ni son parte de los haberes; así como te lo dan te lo quitan, son disfrazados aumentos en negro. Por lo tanto, lo que dice la nota “...la jubilación mínima pasará de $ 37.525 a $ 50.353...” no es real porque están agregados $ 7.000 en negro, que supuestamente es una compensación para mitigar la inflación. Dicho sea de paso, la sacaron de la anterior fórmula para pagarla al margen de la Ley de Movilidad, no siempre, sino cuando al Gobierno le venga en ganas.