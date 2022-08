Prevención de lavado de activos

Situaciones sospechosas

¿Es importante que ciertas personas humanas y jurídicas de un país conozcan algo de lo que significa la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?. La respuesta es que sí, que es importante que conozcan y se capaciten en el tema para poder realizar las acciones preventivas que están en manos de los Sujetos Obligados (SO). Narcotráfico hay, dinero proveniente del narcotráfico hay, entonces, habrá situaciones sospechosas que los SO deberán informar a la UIF mediante el reporte llamado ROS (Reporte de Operación Sospechosa). Y ¿Qué es una operación sospechosa o inusual?. Para entenderlo valgan unos ejemplos citados en la resolución 65/2011 de la UIF, en su Capítulo IV solo a título enunciativo: a) Un cliente vr.gr. de una concesionaria de autos, con operaciones que por sus montos, tipos, frecuencia y naturaleza no guardan relación con el dinero que gana con actividades lícitas; b) Cuando un sujeto realiza varias operaciones de similar naturaleza, cuantía y modalidad, en forma simultánea, haciendo presumir que se trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección y/o reporte de las operaciones sospechosas. Esto puede darse en la suscripción de fideicomisos al costo, por ejemplo, adhiriéndose a varias unidades funcionales sin tener una demostración clara de donde provienen sus ingresos; c) Ganancias o pérdidas continuas en operaciones realizadas repetidamente entre las mismas partes, por ejemplo en la contratación de hoteles y el posterior no uso de lo contratado ni reclamo de los importes pagados; d) Cuando la persona exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume o costos de transacciones incompatibles con su perfil económico -suelen ser jardineros, choferes, cajeros de un banco, empleadas de casas particulares- , por ejemplo armando sociedades comerciales o fideicomisos sin aparente objeto comercial o de otra índole; e) Cuando varias sociedades tienen el mismo domicilio o, cuando los apoderados de distintas sociedades son las mismas personas físicas y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad principal sea la operatoria “off shore”; e) El uso de asesores financieros o de otra naturaleza para hacer figurar sus nombres como directores o representantes, con poca o ninguna participación en el negocio y se podría seguir en una extensa lista.