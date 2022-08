¿Cuáles son los países que dan visas de trabajo sin impuestos para argentinos?

Es uno de los pocos países en Medio Oriente que ofrece este tipo de visas a los nómades digitales. Se trata de una iniciativa para atraer talento al país, mientras que la única contra es que está pensada para personas de altos ingresos. Y es que para poder vivir en UAE usando una visa de nómade digital es necesario reportar ingresos superiores a los U$S 5.000 por mes y pagar una tarifa de U$S 610, mientras que la ventaja está en que este tipo de visados no debe pagar impuesto a las ganancias o bienes personales mientras viva en el país.