El ombligo del mundo, ese aleph

“Señoras y señores: bienvenidos”, dice el presentador en el primero de los poemas, como quien nos abriera las puertas de la magia. Pero bajo ese disimulo, habita la melancolía de libros anteriores, el tiempo detenido, la soledad que no se calma (“no hay animales en medio del desierto, salvo veloces lagartijas que van de la arena a la arena sólo por no tenderse a morir”), la tristeza (“ha llorado toda la noche. ¿Quién la engaña?”), lo cotidiano, lo imprevisible (“ha llegado sin maletas y no sabemos de dónde viene”) y la oscuridad y el miedo que a todos nos asiste (“no sabemos qué esconde en ese cuaderno, pero no nos preocupa”). Se habla de la vida de un hombre escondido bajo el yo plural; de la vida y, por cierto, de la escritura, de su añoranza de palabras (“Voy a decir: pedernal, terraplén… / voy a decir pérgola, maquila, contertulio. Con pretensión de poesía voy a decirlas, como quien tira una flecha a la luna… / Voy a decir: azafrán, cobertizo, retortuño, palabras cercanas a mis mejores recuerdos. Resignado a no tener asiduos voy a decir: caterva, ombligo, y el verbo ensimismar y la letra de alguna canción todavía no escrita y el Salmo 35 que dice “ponte la armadura, toma el escudo y ven a socorrerme”).