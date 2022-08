Wanda Nara publicó la carta que le hizo escribir a su exempleada antes de volver a Argentina

La mujer, que aseguró que no podía abandonar Italia porque no tenía pasaporte, regresó a Argentina y habló en el programa de Carmen Barbieri, donde contó un hecho puntual con Mauro Icardi: “un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó ‘¡nunca sabés nada vos!’”.