Dólar ahorro: cómo funcionará el mecanismo para renunciar al subsidio de luz y gas para poder comprar dólares

Asimismo, el funcionario defendió el criterio de restricción al mercado cambiario para quienes pidieron los subsidios de luz y gas. “Siempre que alguien reciba algún tipo de subsidio, se corta la posibilidad de comprar dólar ahorro”, remarcó. No obstante, aclaró que esta medida todavía no está en vigencia porque “no cerró la posibilidad de anotarse al subsidio y no están las bases de datos consolidadas. Pero esto muy probablemente vaya a ocurrir”, sostuvo en declaraciones para FM Urbanaplay.