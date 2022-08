“Detrás de la muerte de Diana” intenta responder preguntas

- “Diana: the interview that shook the world”, a las 16, con la memorable entrevista que concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995 y que llegó a ser considerada “la primicia del siglo”, en la cual confirma que su esposo la engañaba. Esta producción analiza cómo se orquestó el evento televisivo, con nuevas percepciones sobre el retrato psicológico de la propia princesa, ya alejada del cuento de hadas original.