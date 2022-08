El Grupo de Puebla denunció persecución y hostigamiento contra Cristina Kirchner

Quiénes firmaron el documento del Grupo de Puebla en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner

El texto lleva la firma de Rafael Correa, ex presidente de Ecuador; Ernesto Samper, ex presidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente España; Irene Montero, de España; Guillaume Long, Ecuador; Clara López, Colombia; Ricardo Patiño, Ecuador; Iván Cepeda, Colombia; Carlos Ominami, Chile; Esperanza Martínez, Paraguay; Andrés Arauz, Ecuador; Aloizio Mercadante, Brasil; Ana Isabel Prera, Guatemala; Aída Garcia Naranjo, Perú; Marco Enríquez-Ominami, Chile; Carlos Sotelo, México; Gabriela Rivadeneira, Ecuador y Camilo Lagos, Chile.