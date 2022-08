Vacunación contra la covid-19 en bebés: las dudas de los padres abruman a los pediatras

"Realmente, las preguntas han sido abrumadoras en estos últimos días". Con esa frase, el médico pediatra Guido Torres Busquets cuenta lo que ha sucedido en los consultorios infantiles luego de que el Gobierno nacional habilitara la vacunación contra la covid -19 en bebés desde los seis meses y hasta los tres años, el único colectivo que aún no estaba contemplado. "Lo primero que les contesto a los padres, es que tanto los niños como los adolescentes pueden enfermarse gravemente a causa del coronavirus; incluso, hubo muertes. No es una infección que no los afecta, como en algún momento se creyó", añade.