Buscan mozos en España: por falta de personal, ofrecen inglés y gimnasio gratis, y pagas dobles

Pero tan generosa oferta sembró dudas respecto a las verdaderas intenciones de los empleadores. “Está bien que busquen personal, siempre que no sea una estrategia para encubrir horarios indecentes o malos sueldos“, dijo Jesús Soriano, autor de la exitosa cuenta de X (ex Twitter), @SoyCamarero, con más de 150.000 seguidores. El influencer expuso que, si no hay camareros, no es por falta de ganas ni porque no haya gente formada, sino porque se han visto obligados a irse a otros países a trabajar o han elegido profesiones “donde las condiciones sean mejores”.