Presupuesto Nacional: el ajuste en materia educativa preocupa a los gremios

“Si con el presupuesto que teníamos no nos alcanzaba para nada, con este recorte será aún más grave la situación en relación a la precariedad edilicia, la falta de recursos y la escasez de fondos. La señal que da el Gobierno es que no piensa dar solución ni acabar con estas carencias, es angustiante”, dijo Ariel Osatinsky, secretario general de Adiunt. Al contrario, considera que se debería fortalecer el trabajo en Educación. “Tendría que haber una triplicación del presupuesto en la educación pública, no un recorte. Son áreas que hay que fortalecer, no quitarles fondos”, sostuvo.