"Nunca fui su íntima amiga": Catherine Fulop habló sobre su relación con "Gaby" Sabatini

"No sé de donde salieron los rumores. Gaby es lo más. Súper, bella, es amorosa, pero ella siempre llevó su vida personal y profesional como muy separada. Además vive afuera. Nuestra relación nunca pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, porque toda la vida nosotros no subimos nada de ella, ni ella de nosotros. Si ves su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí", afirmó Fulop, en diálogo con LAM (América).