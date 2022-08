¿Relajado o subestimando a su próximo rival? Qué hacía anoche Ibarra, técnico de Boca, mientras Atlético Tucumán goleaba

Pese a ganar su último partido, las cosas en Boca no andan del todo bien. Su entrenador interino (quien se quedará hasta fin de año), Hugo Ibarra, todavía no encuentra el equipo ideal y como si no tuviera problemas en este apartado, se acaba de sumar uno más: fue duramente criticado por estar jugando un partido de fútbol Senior anoche mientras Atlético, su próximo rival, goleaba a Barracas Central.