Llama apuesta por alcanzar la mejor versión es posible

Al momento de evaluar su rendimiento luego de haber sumado varios minutos de juego, Llama fue igual de autocrítico como cuando se le consultó sobre el funcionamiento colectivo. “No estoy pudiendo dar todo lo que tengo”, reconoció. “Pero trabajo día a día para llegar al rendimiento que quiero. El ritmo de juego me llevará a mi mejor versión. No tengo dudas de eso, porque la confianza que se genera en el grupo, del uno hacia el otro, te hace mejorar. Sería más fácil con victorias, pero hay que intentarlo hasta el final”, esgrimió el mediocampista. Y agregó: “estoy seguro de que no solo yo puedo llegar a mi mejor versión, sino todo el equipo”.