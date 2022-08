Quién es Nico Cotton, el productor que tiene 17 nominaciones a los Premios Gardel

En una entrevista con Ámbito, explicó que tiene un gusto musical amplio: "siempre escuché de todo y cuando dejé de trabajar en ese género más pop melódico (con Axel) me llamó Juan Ingaramo e hicimos un disco que se llamó Best Seller, ahí pude plasmar un poco más mi gusto musical. Fue un primer acercamiento al género urbano, pero desde un lado más pop, más cancionero y ese disco me abrió un poco las puertas. Después de ahí vino Louta, hicimos cosas con Wos, con Nicky Nicole, etc. Ese disco fue el que me puso a mí como un productor de las nuevas generaciones y no tanto de esos artistas ya consagrados, que, si bien está buenísimo y las experiencias fueron espectaculares, era más lógico que yo esté produciendo a un artista como Juan (Ingaramo) que un artista de renombre con un estilo que quizás no era tan afín al mío".