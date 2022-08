Carnet de manejo: la consideraron “discapacitada” por padecer cáncer de mama

La constante negativa motivó al llanto de la joven, quien se comunicó con su médico para que le enviara el certificado que necesitaba. "Salgo (lloro un ratito) y le escribo a mi médico. Me manda el certificado y me dan el ok. Entonces voy a imprimir. Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama. Les digo 'pero ya no tengo, por qué me ponen eso' y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", recordó.7