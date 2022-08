Arnedo: "Jaldo es cómplice de la empresa, por eso pagamos la luz más cara de Argentina"

"No sabemos dónde están las supuestas inversiones EDET dice hacer. Se jactan de brindar un buen servicio cuando todos sabemos que lo que abonamos los usuarios no se ve reflejado en la calidad del mismo, porque a pesar de los sucesivos tarifazos que han impuesto a lo largo de los últimos años, el servicio es cada vez más deplorable. Durante todo el año, y especialmente en verano, los tucumanos sufrimos cortes e interrupciones del suministro de energía, lo que daña electrodomésticos, perjudica a negocios y a familias que terminan perdiendo su mercadería, y ni hablar de las familias que tienen algún integrante electrodependiente. Además, esto también incide en el suministro de agua potable que funciona mediante un sistema de bombas que requiere de la energía eléctrica, y que todos los años desemboca en la misma discusión entre la SAT y EDET que buscan desligarse de sus respectivas responsabilidades en detrimento de la gente, pero que al fin y al cabo no sufren ninguna consecuencia porque el organismo que debe regularlas brilla por su ausencia", sentenció.