El análisis de Jorge Asís: De José Ortega y Gasset a Marc Stanley

3.- El mito de la gambeta corta

La estrategia hábil del mito de la gambeta corta instala entonces su espectáculo.

El gobierno de La Doctora, Alberto y Massa no debe envolver a la oposición con el papel madera de su fracaso.

“Fueron elegidos para gobernar y si no pueden resolver los problemas que lo paguen en las elecciones”.

La oposición republicana no se asocia con el oficialismo en el quebranto.

Que se hagan cargo de la Convocatoria Interminable de Acreedores y de Catástrofes Pendientes. Sobre todo cuando la parcialidad de la historia juega para un cambio de gobierno.

Y en las vísperas del ejemplar juicio al muerto, Néstor Kirchner, El Furia.

Con la tergiversación de la historia que permite la licencia de solicitar una sentencia de años de cárcel para su viuda, La Doctora.

Para la Justicia Liverpool de los que se ponen los cortos para hacer cambios de frente, las jefaturas de mafias son hereditarias. Conmoción literaria en las tierras de Sciascia y de Mario Puzo.

Se habilita el optimismo ligeramente irresponsable de Juntos por el Cambio por la sentencia de varios años de cárcel para La Doctora. Una provocación a la carta que encarga el endiosado Fiscal Luciani, Strasserita, con un conmovedor sentimiento de reparación espiritual.

Strasserita será exaltado como líder moral de los distintos sectores de una sociedad colmada de adictos al anticristinismo. Fervorosos héroes que prefieren expresar sus alegrías por la deslegitimación de la jefa de la banda, y despreocuparse, en todo caso, del «quilombo que se puede armar».

De los desatinos que moviliza el odio, junto a la ceguera del rencor que anticipa inapelables rencores próximos.

Entonces, mejor, conviene resignarse, señor embajador, don Marc, no pierda tampoco usted su tiempo, como lo perdió el pobre gallego, Ortega y Gasset.