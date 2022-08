Las tres medidas urgentes para el dólar que recomienda Rubinstein, nuevo "viceministro" de Massa

1.Reforzar el cepo al dólar.- "Empezar por desactivar al menos una parte de la gran cantidad de importaciones truchas que estarían sucediendo, subir impuesto PAIS, restringir más los viajes y compras de particulares en el exterior, encepar más el dólar ahorro, buscar limitar las importaciones suntuarias. etc. Si hace todo, esto, podría retener el BCRA muchos más dólares de lo que hace ahora. ¿Los costos? Un poco menos de PIB, más suba inicial de brecha (demanda de dólares que el BCRA ya no satisfaría por el oficial e iría al paralelo), más mal humor en clase media, un poco más de inflación (algunas importaciones se harían en CCL, etc.)", advertía.