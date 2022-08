Salario Mínimo, Vital y Móvil: Gobierno, empresarios y gremialistas definen mañana el nuevo monto

"Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial y superar el guarismo inflacionario de este año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90%. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", plantearon fuentes de la CTA Autónoma.