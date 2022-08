Los protagonistas de la final estuvieron a la altura de la fiesta que se organizó afuera

A Molinuevo le quedó un sabor inolvidable porque además de conquistar su primer título en la modalidad de 15 jugadores -ganó varios en seven- tuvo a su hijo, Juan Manuel, en un excelente nivel durante todo el Regional. “Fue muy responsable y dedicado, dejó todo para jugar este año”, explicó el papá del también apertura que fue fundamental en la final, no sólo al momento de patear hacia la hache. “Su mirada de juego fue importante también. Lo necesitábamos así y él lo sabía; no hacía falta que se lo recordara”, explicó Molinuevo.