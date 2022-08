Yerba Buena: El robo de celulares generó una pelea a la salida de una fiesta

El comisario Ruiz señaló que esta no es la primera vez que se registra un hecho así. “Meses atrás, ocurrió un hecho similar en un local de la avenida Presidente Perón. Una joven comenzó a generar incidentes cuando descubrieron que se había apoderado del celular de una menor. No quedó aprehendida porque la madre de la víctima prefirió no hacer la denuncia en contra de la sospechosa”, señaló.