En la capital: Una batalla campal terminó con un joven herido con un cuchillo

Pasadas las 22, según el testimonio de Estela Fuentes, en la plaza Independencia, como ocurre normalmente, había muchos adolescentes. “De pronto comenzamos a escuchar unos gritos, después unos insultos y vimos una corrida. Un grupo persiguió a otro y se encontraron en la puerta de la Catedral. Ahí terminaron agarrándose a los golpes”, relató en una entrevista en LA GACETA. “Lo que más me dolió es que en ese momento estaba la zona llena de turistas. Lamentablemente, se llevaron esa imagen porque varios de ellos filmaron con sus celulares, al menos no se los robaron”, añadió. Personal de Guardia Urbana que estaba en el lugar fue tras los revoltosos que huyeron por Congreso hacía el sur. Se montó todo un operativo y los terminaron demorando en Congreso y Lamadrid. El herido, en cambio, fue trasladado al hospital Padilla donde fue asistido y, al no tratarse de una lesión de gravedad, le dieron el alta.