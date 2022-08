Los haberes de jubilados y pensionados frente a la inflación

Lamentablemente las medidas extraordinarias no resultan suficientes, principalmente porque no son aumentos, sino porque son adicionales para un mes o un período específico, pasado el cual ese bono se deja de pagar. Por otro lado, porque no incluye a todo el universo de jubilados y pensionados, por lo cual quienes tienen ingresos medios o altos siguen quedando por debajo del índice inflacionario y los haberes perdiendo su poder adquisitivo.