Un homenaje de Salman Rushdiea Las mil y una noches

Es uno de los escritores angloparlantes más destacados del mundo. Obtuvo, entre otras distinciones, los premios Booker, Prix Colette, Hans Christian Andersen, The New York Times notable book por Furia y dos veces el Time magazine´s best book of the year por Shalimar y El último suspiro del moro. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. La semana pasada fue apuñalado mientras se preparaba para dar una conferencia en Nueva York.