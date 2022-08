Guillermo Schavelzon: “Borges, Cortázar o García Márquezhoy no podrían surgir”

-Los puse porque son dos casos curiosos y también porque me interesaba mostrar que en la actividad de un agente literario -cuyo único objetivo no es ganar dinero- también llegás a representar no escritores y casos tan emblemáticos como los de Maradona y Olga Guillot. Sin embargo, yo no los comparo. No soy futbolero, no tengo información, no miro partidos, pero el peso de Maradona en la cultura universal y en la representación de la Argentina solo los tuvo Eva Perón, Gardel o el Che Guevara, probablemente nadie más. El amor de la gente por Maradona era tan ilimitado que la gente quiso leer sus memorias. El libro es muy bueno y, es mérito de la vida de Maradona, que la supo contar, y de Daniel Arcucci, que la supo escribir, porque Maradona no podía sentarse a escribir, no podía ni siquiera sentarse con Arcucci más de una hora. Entonces los admiradores de Maradona se volcaron a comprar el libro y, cuando te digo a comprar es porque en realidad sabemos cuántos compraron el libro, lo que no sabemos es cuántos lo leyeron. En el caso de Olga Guillot, a quien tampoco conocía porque tampoco conozco el mundo de la música popular, ella no cuenta su vida sino que hace un libro que es como una visión light de sus éxitos, pero si Olga Guillot hubiera contado cómo se acostó con los presidentes de México y consiguió la nacionalidad mexicana -no por eso, sino porque si contaba eso hubiese contado muchas otras cosas de su carrera- hubiera sido un libro apasionante. Pero no era un buen libro, era una gran cantante.