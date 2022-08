El acueducto de Vipos duplicará la capacidad de producción hídrica

¿En qué consiste la obra? El acueducto tiene una longitud de unos 50 kilómetros por donde pasará el agua que abastecerá a alrededor de 250.000 personas radicadas desde el sur de Trancas hasta la zona noroeste de San Miguel de Tucumán. Contará con planta de tratamiento y potabilización del fluido, a través de captación subterránea. El jefe regional de la Delegación Norte Grande del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Gerónimo Vargas Aignasse explicó a LA GACETA que el trabajo, que demandará un plazo de ejecución de dos años, permitirá que el acueducto duplique su capacidad de producción de 2.000 a 4.000 metros cúbicos por hora. “La obra nueva no sólo permitirá combatir el déficit relativo de provisión de agua en la zona de influencia, sino también mayor previsibilidad de infraestructura para el desarrollo urbanístico, por ejemplo, del norte del departamento Tafí Viejo o el sur del departamento Trancas. Asimismo, el sistema de agua potable de San Miguel de Tucumán ya no dependerá tanto de la producción de El Cadillal. Vargas Aignasse afirmó también que el acueducto de Vipos le dará cierto descanso a los 90 pozos de agua (10 están en etapa de perforación), ya que el sistema tendrá a disposición poco más de 10.000 metros cúbicos del fluido potable con varias fuentes de provisión y que permitirá recuperar el acuífero capitalino. “El cauce de los ríos no será afectado”, aclaró el funcionario regional.