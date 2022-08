Padres piden que echen a una profesora porque “su voluptuosa figura distrae a los chicos”

“Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos! Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar aprender”, reza un post suyo compartido en febrero.