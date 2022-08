Según Sala, Morales aprieta a testigos y él niega y contrataca

Por su lado, el gobernador Morales denunció que Sala maneja planes sociales desde su prisión domiciliaria, mostró satisfacción por los dichos de arrepentidos como “Shakira” Guerrero, y vinculó los casos de Sala y Cristina, al considerar que forman parte del “fin de ciclo” del kirchnerismo. Sobre las denuncias de Milagro, dijo: “es la misma línea de Cristina. Lo que no se puede esconder es la realidad, todo un país vio cómo se sacaban los bolsos con dinero. Ella dijo en la Justicia que no llevaban plata; Shakira dijo que sí. Sala miente mucho, pero no alcanza ya con la mentira. Que diga lo que quiera, lo que es incontrastable es la guita que se robaron”.