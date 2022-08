Mundial de Qatar: un ranking de sueldos con diferencias “mundiales”

Los cinco “peores” sueldos, dentro de los 32 técnicos mundialistas, los cobran Rob Page (Gales, U$S 384.300 anuales); Luis Fernando Suárez (Costa Rica, U$S 354.000); Rigobert Song (Camerún, U$S 344.000); Aliou Cissé (Senegal, U$S 313.000) y Jalel Kadri (Túnez, U$S 131.000). Lo de Kadri, de 50 años, parece más bien un monto testimonial para un país que hasta aquí jugó cinco Mundiales -el primero de ellos en Argentina 1978- y que nunca logró superar la primera ronda).