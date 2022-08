Caponio y Cano se cruzaron por la crisis carcelaria en Tucumán

Cano remarcó que “no debería haber ningún preso en las comisarías de Tucumán”, pero actualmente “hay 1.200 internos”. “La gente de alrededor de las comisarías vive hoy con miedo por las fugas de presos. Las fugas ocurren porque las comisarías no están habilitadas ni en condiciones de recibir presos. La policía no está formada para custodiarlos, porque no es una tarea que le corresponda. Cuando se escapan los reclusos, se carga las tintas sobre el personal policial y, en muchos casos, estos terminan exonerados”, cuestionó.