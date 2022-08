Piñón Fijo: se cancelan sus shows y se cuestionan sus canciones

La que también salió al cruce fue la periodista Laura Ubfal. “Tengo que reconocer que Piñón Fijo es un personaje que siempre me resultó extraño; nunca fui santa de la devoción (que se le tenía)”, dijo en diálogo con Florencia de la V para Intrusos. “Nunca me gustó, ni cuando mi hija era chica. No sé por qué, no me preguntes, pero esta historia de esconder su cara detrás de una máscara y nunca mostrar su cara real no me gustó -afirmó tajante-; no me gustó ni siquiera el tema ‘Chu Chu Uá’, que me pareció un tema bastante militarista. Y lo digo porque bastante gente piensa como yo”.