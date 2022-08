Taxistas piden revisar un fallo

Antonio Valeriano Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera, expresó: “Nos asaltan permanentemente, yo tengo dos puñaladas en la espalda que me pegaron cuando estaba trabajando. Nosotros no salimos a matar a nadie, simplemente este muchacho se defendió. ¡No se puede condenar a un trabajador que sólo estaba desempeñando su labor! Esto encuadra claramente en una defensa propia”. Y añadió: esta sentencia deja un pésimo ejemplo, le dicen al trabajador que no se defienda porque si lo hace lo enviarán a prisión. Nosotros tenemos una familia que mantener, al delincuente ir a la cárcel no le importa”.