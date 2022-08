¿Hasta qué edad hay que regalar en el Día de las Infancias?

De todas maneras, hay padres que continúan haciendo regalos a sus hijos jóvenes en el Día de las Infancias, y esto no quiere decir que los siguen tratando como niños. “Yo dejé de recibir obsequios por el Día del Niño cuando me comenzaron a dar por el Día de la Madre”, confiesa Melina Vega. “No importa la edad, los hijos siempre serán nuestros niños eternamente”, apunta Loló Robledo. “Aunque ya están grandes, a mí me gustar regalarles algo”, apunta Cynthia Salva, que tiene hijos de 20, 18 y 13 años.