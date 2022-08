Liga Tucumana: así no se puede jugar

De todas maneras, el encargado de impartir justicia en este último encuentro, Adrián Zabal, ya dio aviso de que no se presentará a dirigir. “No me preocupa la sanción que pueda recibir. Esta situación ya es un desastre. Te provoca mucha tristeza e impotencia. Hay que parar el fútbol. Si no hay una sanción más dura contra la gente que se comporta de esta manera, se tiene que parar. En estas condiciones yo no quiero dirigir. No te da ganas de ir a la cancha”, reclamó el de Misiones.