Por qué los hijos de Piñón Fijo “desmaquillaron” a su padre

En la carta, que tiene más de 40.000 likes, la también actriz comentó que hace ocho meses no ve a su padre “porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos”. Solcito enumeró diferentes hechos en los que -aseguró- su papá no estuvo presente, como en el nacimiento de su segundo hijo. Dejó en claro que ella intenta vivir lejos de la violencia, pero que jamás rompería un vínculo familiar. Y fue muy clara: “sí a los vínculos sanos y no especulativos; sí a las relaciones sinceras y verdaderas. Basta de sostener vínculos por el solo hecho de llevar la misma sangre”.