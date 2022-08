Cartas de lectores: Haberes previsionales

Relacionado con la carta del lector Luis Vides Almonacid (12/08) quiero recordar que el 14/10/2010, con el decreto n° 1.482 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley ordenando el haber del jubilado con el 82% del sueldo del activo, con el siguiente argumento: “he vetado esta ley de quiebra que sancionó el Parlamento; lo que se sancionó es la quiebra del país y no puedo permitir que el Estado quiebre porque tengo una ley que me obliga; cuando se sanciona una norma que aumente los egresos se tiene que decir de dónde viene el financiamiento; estoy en condiciones de asegurar que hay un interés oculto. Quieren la quiebra de una empresa que es la Argentina; mi Gobierno lleva adelante una administración absolutamente responsable. Basta de estafar al Estado, no soy tonta”. A esa fecha estaba en vigencia la ley 24.018, promulgada por Carlos Menem en 1991 y actualizada por Eduardo Duhalde en 2002, ordenando que “los ex presidentes argentinos cobrarán una asignación mensual vitalicia equivalente al sueldo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia y para los vicepresidentes será las tres cuartas partes de dicha suma”. Ningún político opinó en contrario de la ley 24.018 y todos los que ejercieron la presidencia y la vicepresidencia perciben la una mal llamada “jubilación” que la ley menciona como “asignación” y ninguno aportó a la Anses; incluso ordena la ley que al fallecimiento del titular se extenderá el beneficio a la viuda o viudo, hijos solteros hasta los 18 años, incapacitados para el trabajo, cursar regularmente estudios secundarios y/o no desempeñar actividades remunerativas. Esos beneficios no están contemplados en la ley vigente que aporta el trabajador para jubilarse. En cambio esos políticos “premiados” cobran “sus jubilaciones” con los dineros que aportan a la Anses los trabajadores considerados la amenaza de “causar la quiebra del país”. Bochornoso; diría no una cachetada sino una trompada en la nariz al pueblo argentino es que a Adolfo Rodríguez Saá, por haber ocupado en forma provisoria el sillón presidencial siete días, entre el 23/12/01 y el 30/12/01, la Anses le haya otorgado “ese regalo”; incluso años atrás cobró por retroactivos $ 8.585,412; y otros “políticos” condenados penalmente, que incluso cumplieron condena en la cárcel, siguen cobrando ese regalo, cuyo monto es superior a 10 o 12 sueldos mínimos del jubilado. Hoy, con unos pesos denominados “bonos” que se sumarían por tres meses al sueldo de la clase pasiva, el Gobierno nacional está reconociendo que la clase pasiva tiene que cobrar el 82% del sueldo del activo para escapar de la pobreza.