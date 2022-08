Tenis: lo llevan en la sangre

“No sé si es que favorece a que haya mejores resultados. Quizás lo positivo es que estamos en confianza. Viajamos en familia y tener ese entorno, en el alto rendimiento, es muy importante”, afirmó Jorge. El padre y tío fue siempre el entrenador de los jóvenes, que en edad se llevan 10 meses de diferencia. Para ninguno de los dos es opción -ni siquiera lo ven como un posible cambio positivo- probar un entrenamiento con alguien que no sea de la familia. “Venimos trabajando hace bastante, estamos acostumbrados. Además, siempre estamos creciendo y eso es lo bueno. Yo estoy muy feliz”, explicó el sobrino. El hijo elige al padre incluso reconociendo que un vínculo tan íntimo no es sinónimo de entendimiento pleno. “Obvio que hay diferencias, siempre las hay. Pero eso es con cualquier entrenador, sea o no mi papá. Por ahora, no me gustaría entrenar con otro y, mientras se pueda siempre vamos a seguir así”, aseguró el jugador de 16 años.