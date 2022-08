“No entendemos por qué no le permitieron acceder a una salida alternativa a un trabajador”

“El señor (Alberto) Leal no recibió la condena a prisión perpetua porque no llegó a probarse que actuó con ensañamiento, ya que los forenses no pudieron determinar cuál de los cinco disparos impactó primero en su cuerpo”, indicó el fiscal de Cámara Daniel Marranzino. “La versión que dio el imputado no fue creíble. En primer lugar, dijo que Torres Sosa intentó apoderarse del reloj del taxi con una sola mano, cuando se necesita emplear las dos para poder extraerlo de un tirón. Otro dato que es importante destacar: tampoco se pudo demostrar que se haya producido una pelea entre ambos. Es cierto que Leal tenía algunas lesiones en su brazo, pero como se presentó varias horas después de haberse producido el hecho, no se pudo garantizar que las haya provocado el fallecido”, añadió. Para el fiscal, en este caso no se le podía imputar el delito de exceso en la legítima defensa. “En primer lugar estamos hablando de una persona que estaba sana y otra que tenía una colostomía y estaba alcoholizada. Torres Sosa no estaba armado y Leal sí. Su vida nunca estuvo en peligro y su reacción fue efectuarle cinco disparos cuando, según declaró, estaba escapando”, resumió. “Insisto, Leal llegó imputado por homicidio agravado por ensañamiento, lo que significa una perpetua. No se pudo probar ese agravante y se lo acusó de homicidio simple y recibió la pena mínima teniendo en cuenta sus antecedentes. Estamos tranquilos por el trabajo que hicimos y que fue apoyado por dos de los tres jueces del tribunal”, concluyó.