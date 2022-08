Los talibanes dispersan a tiros a mujeres que reclaman por sus derechos perdidos

La represión impuesta sobre niñas y mujeres se volvió “asfixiante”, según la denuncia que realizó la organización no gubernamental Amnistía Internacional. En su informe ‘”Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule” (Muerte en cámara lenta: Mujeres y niñas bajo el yugo talibán), la ONG afirma que los talibanes están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus Derechos Humanos, incluidas restricciones a su derecho a la educación, el trabajo y la libre circulación.