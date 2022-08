Adultos mayores, los tiktokers que nadie esperaba y son furor

A las dos les tocó lidiar con usuarios que cuestionan duramente su presencia. “Al principio me decían ‘¿y este dinosaurio de dónde salió?’, pero eso ya pasó. Creo que los chicos, sobre todo menores de 15 años, se sentían ofendidos porque una abuela estaba ocupando ‘un lugar que no les correspondía’ porque si bien no hay límite de edad, la gente mayor antes no se animaba o le parecía una ridiculez.”, dijo Tita.