Los tucumanos Gallo y Albornoz tuvieron un partido para el recuerdo en Los Pumas

Por una cuestión de tucumanidad, “Moneda” salió disparado del banco (ya había sido reemplazado por Nahuel Tetaz Chaparro) cuando Tomás Albornoz aprovechó ese gran kick de Tomás Cubelli y firmó su primer try en Los Pumas. “Veníamos hablando de que había que ir a buscar esas pelotas. Y cuando vi que ‘Cubo’ tiró el pase, sabía que tenía que llegar como sea. Fue una carrera mano a mano que por suerte gané y cumplí el sueño de marcar el primer try en Los Pumas”, destacó en ESPN el formado en Tucumán Rugby, que entre los dos partidos no tuvo ni 10 minutos en cancha, pero le alcanzó.