Murió el actor Rodolfo Bebán

Hijo del actor Miguel Bebán, Rodolfo empezó su camino en el teatro under en 1955. El éxito llegaría cuando protagonizó El amor tiene cara de mujer, donde fue uno de los protagonistas junto a Bárbara Mujica y Thelma Biral. Su perfil de galán era tal que encarnó a Romeo en el clásico de William Shakespeare, mientras que Julieta fue interpretada por Evangelina Salazar.



En 2019, Jorge Martínez se había referido a la salud delicada de su amigo: ‘’La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”