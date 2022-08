Rugby championship: paliza con sello tucumano

Que a los cinco minutos del primer tiempo Argentina ya ganara 14-0 habiendo convertido dos tries ya era indicio de que Los Pumas estaban decididos a no permitir que se repitiera lo de la semana anterior. Durante el resto de la etapa, Los Pumas se parecieron más a Australia que la propia Australia, con una profundidad ofensiva imparable. Fueron cuatro tries (Juan Imhoff, Gallo, Jerónimo de la Fuente y Juan Martín González) solo en el primer tiempo, aunque pudieron ser cinco (polémica decisión del TMO de invalidar un try lícito de Emiliano Boffelli).