Cartas de lectores II: el futuro ya no es lo que era

La multitud de acciones egoístas que muestra el periodista Federico Türpe en su nota despierta en gente como yo, extremadamente sensible, sentimientos lastimeros hacia un gran sector dominado por la codicia y el egoísmo: el sector político. Los políticos sucesivos desde el regreso de la democracia, han convertido a nuestra gloriosa nación en una pared en la cual nos estrellamos todos. Hoy, todos los argentinos deberíamos tener nuestro Muro de Lamentos propio en casa, para llorar nuestras culpas diversas, los errores de nuestra irresponsabilidad y la corresponsabilidad en lo que nos duele y nos quejamos de lo mal que actúa la clase política. “El futuro ya no es lo que era”, se titula la nota de Türpe. Excelente título para lo expuesto, ya que en nuestra Argentina, como en todo el mundo, ya es el futuro. Y dentro de un ratito nomás, ese ya será pasado. Porque el tiempo no se detiene. Como no se detiene ni arranca siquiera el desarrollo y el progreso que soñamos algún día como nación organizada. En tanto el egoísmo superpoderoso se enseñorea y aparece más de bulto cada día, tanto en quienes nos gobiernan como en nosotros los gobernados.