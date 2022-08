Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Bajo la dirección de Álvaro García, la Banda Sinfónica de la Provincia presentará el concierto “Trompeta virtuosa” hoy a las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con entrada gratuita. Como solistas en ese instrumento actuarán Valentín Garvie (foto) y Rubén Nieva, y el programa incluirá “Gallito”, de Santiago Lope Gonzalo; “Granada”, de Agustín Lara con arreglos de Kuzuhiro Morita (en trompeta estará Carlos Anastasio); “España Cañi para Tres Trompetas”, de Pascual Marquina Narro; “Blue Tango”, de Leroy Anderson; “El día que me quieras”, de Carlos Gardel y arreglos de Miguel Sosa; “Carnival, Marchas de Sousa”; “El debutante”, de Herbert Clarke; “Lupin”, de Yuji Ohno y arreglos de Takashi Hoshide (al trombón se presentará Álvaro Gómez); “Monk’s Mood”, de Thelonius Monk (con Nicolás Tula en el piano); You’d be so nice”, de Cole Porter (saxo tenor de Carlos Brovia); “Que mundo maravilloso”, de Weiss y Thiele, arreglos de Lorenzo Pusceddu (solista José María Barrionuevo); y “Carnaval de Venecia”, de Jean Baptiste Arban y arreglos de Mauricio Zuccardi. Otra opción con acceso libre se desarrollará desde las 19 en la plaza Independencia, donde actuará la Banda Municipal de Música con el protagonismo de sus tenores en una varietté con repertorio de temas populares.